События

23:53 23.01.2017

Главный инспектор налоговой на Харьковщине требовала с агрария 20тыс. грн за непроведение проверки

Прокуратура Харьковской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области задержали при получении взятки главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц объединенной налоговой инспекции в одном из районов области.

"Женщину задержали "на горячем" во время передачи ей второго денежного транша - 8 тыс. грн. Общая сумма неправомерной выгоды составила 20 тыс.грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в понедельник.

По предварительным данным правоохранителей, за эти деньги инспектор пообещала местному жителю не проводить проверок его хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур, и не применять штрафные санкции.

Прокуратура области проводит досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении.

Как сообщает пресс-центр УСБУ в Харьковской области, правоохранители также проверяют возможную причастность к преступлению одного из руководителей этой объединенной налоговой инспекции.

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