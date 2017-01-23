События

20:39 23.01.2017

Контрразведчик СБУ в Луцке требовал от пограничника 15тыс. грн взятки

Военная прокуратура Луцкого гарнизона совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности СБУ в понедельник задокументировали факт вымогательства и получения "взятки" и.о. начальника отдела (г.Луцк) военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ.

Как сообщил в понедельник вечером в своей странице в Фейсбук главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, "подполковник С." получил неправомерную выгоду в размере 15тыс. грн от военнослужащего Луцкого пограничного отряда за не направление в правоохранительные органы информации о возможной противоправной деятельности последнего, якобы связанной с незаконным перемещением товаров через госграницу Украины.

По словам А.Матиоса, деньги были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия. Офицер задержан.

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