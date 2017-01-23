Лукаш утверждает, что суд обязал Генпрокуратуру опровергнуть информацию, порочащую ее деловую репутацию
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш утверждает, что Печерский районный суд г.Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины опровергнуть недостоверную информацию о присвоении ею и выведении за границу государственных активов.
"Суд признал недостоверной и порочащей мою честь, достоинство и деловую репутацию информацию ГПУ. Только что Печерский районный суд удовлетворил мой очередной иск к Генеральной прокуратуре. Иск удовлетворен в полном объеме", - написала Е.Лукаш на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
По ее словам, суд признал недостоверной информацию о ней, предоставленную Генеральной прокуратурой 3 октября 2014 года верховному представителю Европейского Союза по вопросам зарубежных дел, следующего содержания: "В ходе расследования данных противоправных посягательств, установлены факты присвоения значительных сумм государственных активов и их дальнейшее противоправное перечисление за границы Украины".
"Суд обязал Генеральную прокуратуру на протяжении 10 дней со дня вступления решения в законную силу, опровергнуть указанную недостоверную информацию и направить верховному представителю Европейского Союза по вопросам зарубежных дел письмо с уведомлением о принятом судом решении", – написала Е.Лукаш.
Она отметила, что подала данный иск 11 сентября 2015 года, и спустя 16 месяцев иск был удовлетворен.
Как сообщалось, 5 ноября 2015 года СБУ задержала Е.Лукаш. В Генпрокуратуре заявили, что собрана информация, которая может подтверждать совершение ею преступлений по ч.5 ст.191 (расхищение средств в особо крупных размерах) и ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
6 ноября Печерский районный суд Киева постановил взять Е.Лукаш под стражу с правом залога в 5 млн 115,6 тыс. грн. В тот же день народный депутат Украины из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский внес указанный залог. 9 ноября Е.Лукаш была освобождена, свои паспорта она сдала следователю, по решению суда ей выдан электронный браслет. Экс-министру запрещено покидать территориальные границы Киева.
18 ноября Апелляционный суд Киева снизил залог для экс-министра до 2 млн 557,8 тыс. грн, подтвердив решение суда первой инстанции по ограничению ее передвижения за пределы Украины.
28 декабря Соломенский районный суд г.Киева вернул Е.Лукаш залог и заграничные паспорта и освободил ее от ограничений в передвижениях, в т.ч. и за рубеж. "Ходатайство… о продлении срока выполнения подозреваемой Е.Лукаш возложенных на нее обязанностей… оставить без удовлетворения. Определений суда обжалованию не подлежит", - сказано в определении суда.