События

19:25 23.01.2017

Цех по производству суррогатного алкоголя и сеть его реализации прикрыли в Харькове

Харьковская местная прокуратура №5 совместно с работниками Управления защиты экономики Нацполиции Украины пресекли деятельность цеха по изготовлению суррогатного алкоголя.

"Подпольный цех был размещен в одном из домовладений и гаражах одного из харьковчан. По предварительным данным, злоумышленник также имел сеть пунктов приема металлолома. Там он реализовывал суррогат и обменивал алкоголь на металл. Кроме того, он пересылал продукцию по почте", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в понедельник.

В настоящее время проводятся санкционированные судом обыски помещений цеха, складов и точек сбыта суррогатного алкоголя.

На территории подпольного производства обнаружено около 9 тонн жидкости, похожей на спирт и более 200 литров "готовой продукции". Кроме того, проводятся одновременно обыски 10 пунктов приема металлолома, где реализовывалось спиртное.

По предварительным оценкам, объем ежемесячной реализации суррогат составлял около 40 тонн.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).

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