События

18:44 23.01.2017

Харьковский музыкант Александр Долгов включен в "Блюзовый Зал Славы"

Харьковский музыкант Александр Долгов включен в "Блюзовый Зал Славы" как "Великий блюзовый артист из Украины" (Greate Blues Artist).

Сообщение об этом размещено на сайте blueshalloffame.com.

Кроме того, на сайте размещен сертификат о признании А.Долгова "Послом блюза" в Украине.

"Blind Dog Radio" признано "Великой блюзовой радиостанцией в Украине".

А.Долгов – лидер харьковской группы "Дождь", исполняющей блюз уже более 25 лет.

"Блюзовый Зал Славы" создан в 1999 году в США и определяет выдающихся музыкантов в разных странах мира.

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