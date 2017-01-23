События

18:13 23.01.2017

НАБУ расследует 25 производств по результатам анализа е-деклараций

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в реестр электронных деклараций, и таким образом общее число расследуемых в данном направлении производств достигло 25.

Как сообщает в понедельник пресс-служба НАБУ, все три новые уголовные производства касаются служителей Фемиды. "Два из этих производств начаты по факту внесения недостоверных сведений (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), одно - по факту незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины)", - уточнили в Бюро.

Таким образом, подытожили в НАБУ, по состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, которые расследуют детективы Бюро по сведениям, указанным в электронной декларациях, составляет 25. "Они касаются действий 24 человек: 14 - судей, 6 - народных депутатов Украины, 2 - председателей райгосадминистраций, 1 - заместитель председателя областного совета, 1 - руководителя центрального органа исполнительной власти", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

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