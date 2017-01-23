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16:48 23.01.2017

Московский суд рассмотрит вопрос о продлении ареста журналисту Сущенко

Следствие просит продлить арест украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Марк Фейгин.

"Только что мне звонил следователь и сообщил, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей моего подзащитного будет рассмотрено в Лефортовскому районном суде (Москвы) 25 января в 14.00", - сказал М.Фейгин.

По словам адвоката, ранее следователь сообщал ему, что будет просить суд оставить Р.Сущенко под стражей еще на два месяца.

М.Фейгин намерен добиваться в суде избрания своему подзащитному более мягкой меры пресечения - перевода под домашний арест, так как считает арест Р.Сущенко необоснованным.

Ожидается, рассмотрение вопроса о продлении ареста пройдет в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "секретно".

Как сообщалось, 3 октября 2016 года в Москве ФСБ России задержала украинского журналиста Романа Сущенко, было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Лефортовский суд Москвы арестовал Р.Сущенко на два месяца и позже продлил данную меру пресечения.

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