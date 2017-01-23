Четверо украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо военных получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ не было, четверо наших бойцов получили ранения", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Он уточнил, что такие потери украинские войска понесли на Донецком направлении в результате обстрелов.

Спикер Минобороны рассказал, что на Луганском направлении за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов. Так, в Станице Луганской боевики вели обстрелы по позициям украинской армии в течение 40 минут, также была зафиксирована работа вражеского снайпера. Кроме того боевики вели обстрелы по украинским позициям в Новозвановке.

На Донецком направлении боевики осуществили минометный обстрел украинских позиций в Песках. Также противник нарушал режим тишины в Луганском, Зайцево и Новгородском. В районе Авдеевки была зафиксирована работа вражеского снайпера. Всего на этом направлении за минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов, один из которых – из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении активизировались снайперы по всей линии фронта, в частности, в Марьинке, Красногоровке, Новотроицком и Широкино. Боевые действия продолжаются на участке фронта "Павлополь-Широкино". Всего на этом направлении боевики осуществили 23 обстрела, один из которых – минометный.