События

12:42 23.01.2017

В Украине мокрый снег ожидается лишь на севере и в Киеве

В ближайшие сутки погоду в Украине будет формировать умеренно-теплый воздух и поле пониженного атмосферного давления, перемещающиеся с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без существенных осадков, лишь днем в северной части небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 1-6° мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 января самая высокая температура днем была +8,4 в 1899 г., самая низкая ночью -27,1 в 1892 г.

25 января ночью в северных областях, днем в Украине небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 1-8° мороза (ночью в Карпатах и на Закарпатье 7-12° мороза, днем на юге и крайнем западе около 0°).

В Киеве небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 2-4° мороза.

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