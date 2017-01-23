События

11:05 23.01.2017

В Украине к середине недели похолодает

Ощутимое снижение температуры воздуха ожидается в Украине в середине недели – ночные показатели могут достигать -20°, на востоке до -24°, днем температура снизится до -10°, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Укргидрометцентре.

"25 января днем похолодает – на протяжении суток до -1-7°. В ночь на 26-е и 27-го – очень холодно. Температура ночью до -15°, местами -20°. На востоке страны до -24°. Дневная температура до -5-10°", - рассказала агентству в понедельник начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

Говоря о синоптической картине в Киеве, она уточнила, что в столице 25 января днем ожидается -3-5°, 26-27-го - до -15-17° ночью, днем -8-10°.

Осадки в эти дни будут незначительные, в основном небольшой снег.

При этом Л.Савченко заметила, что такое похолодание продлится недолго.

"Уже 28-го постепенно начнется повышение температуры", - сказала начальник отдела метеопрогнозов.

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