События

08:48 23.01.2017

Порошенко поздравил с днем рождения Патриарха Филарета

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения Святейшего Патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

"Сегодня Его Святейшества исполняется 88 лет. От имени украинского народа поздравляю Вас! Многие лета, Святейший Владыка!", – сказано в поздравлении лидера Украины на фейсбуке в понедельник.

Президент также отметил, что "глубоко символично, что Святейший Патриарх Филарет, рожденный в Донецкой области, в настоящее время находится в оккупированном поселке Благодатное, Амвросиевского района, где гордо несет флаг украинства, лелеет идею независимой Украинской Церкви".

П.Порошенко подчеркнул вклад Филарета "в защите правды и справедливости, сохранении национального единства, обеспечении нашей победы над врагом".

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