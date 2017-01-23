Делегации правительства и оппозиции Сирии начнут переговоры в Астане

Переговоры между делегациями правительства Сирии и вооруженной оппозиции, спонсорами которых являются Россия, Турция и Иран, открываются в понедельник в Астане.

Изначально планировались, что переговоры будут прямыми, однако пока их формат еще не утвержден.

"Формат встречи, намеченной на завтра, до сих пор находится в стадии обсуждения, мы поставим вас об этом в известность завтра", - сказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, глава российской делегации на переговорах в Астане, журналистам в воскресенье.

"Могу сказать - с учетом того, что продолжается согласование различных аспектов завтрашнего мероприятия - что оно начнется в 13 часов по местному времени", - добавил он.

"Будут представлены, помимо делегаций стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции, делегация во главе со спецпредставителем генерального секретаря ООН господина де Мистуры, а также будет присутствовать в качестве наблюдателя посол США в Казахстане", - отметил спецпредставитель президента РФ по Сирии.

В воскресенье прошла трехсторонняя встреча делегаций России, Турции и Ирана, которая длилась более пяти с половиной часов.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам, стороны обговаривали последние детали предстоящей межсирийской встречи и параметры документа, который будет представлен делегациям правительства и вооруженной оппозиции Сирии на подписание по итогам переговоров.

Несмотря на длительность встречи, окончательно выработать документ так и не удалось. "Работа над финальным заявлением продолжается", - сказал А.Лаврентьев в воскресенье.