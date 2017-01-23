Трамп обсудил с премьером Израиля вопросы безопасности на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили пути укрепления отношений между странами, вопросы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом, а также палестино-израильское урегулирование, сообщил Белый дом.

"Президент подчеркнул важную роль, которую США отводят тесному сотрудничеству с Израилем в сферах обороны, разведки и обеспечения безопасности, что отражает глубокое и прочное партнёрство между нашими странами", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

Президент США и израильский премьер-министр "договорились продолжать тесный обмен мнениями по различным региональным вопросам, включая угрозы, исходящие от Ирана".

Д.Трамп отметил свою беспрецедентную приверженность обеспечению безопасности Израиля и подчеркнул, что борьба с ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) и другими исламскими террористическими группами будет приоритетом для его администрации.

"Американский лидер сделал акцент на том, что переговоры об установлении мира между Израилем и палестинцами могут вестись только напрямую двумя сторонами и что США будут вплотную работать с Израилем, чтобы добиться прогресса на этом направлении", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Д.Трамп предложил Б.Нетаньяху провести встречу в Белом доме в начале февраля.