События

05:07 23.01.2017

Мы вынуждены догонять весь цивилизованный мир в умении и способности доносить свою позицию до людей, как внутри страны, так и за ее пределами - Стець

Министр информационной политики Украины Юрий Стець в пятницу с рабочим визитом посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне Комитета по вопросам партнерства и коллективной безопасности, сообщил политик в социальной сети.

"Очевидно, Украина больше всего страдает от новейших методов войны, которые сегодня применяет Россия. Слабость государственных коммуникаций делает нас чрезвычайно уязвимыми и создает угрозу для наших партнеров. Мы вынуждены догонять весь цивилизованный мир в умении и способности доносить свою позицию до людей, как внутри страны, так и за ее пределами. Именно на это направлены усилия Украины в развитии системы стратегических коммуникаций. И именно в этом вопросе мы нуждаемся в помощи Альянса", - написал Ю.Стець на своей странице в фейсбук в воскресенье вечером.

Министр сообщил, что провел встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Таджани Илдемом, Поверенным в делах США в НАТО, и постоянными представителями Литвы и Великобритании в НАТО.

Ю.Стець считает, что "мир столкнулся с гибридной войной, которая полностью изменила привычные рамки взаимодействия в информпространстве. Информационная составляющая стала одной из главных в обеспечении безопасности и развития любого государства. Нам всем придется производить новые правила и подходы, закладывать их в новые законы, формировать принципиально новые рамки реальности".

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