События

03:26 23.01.2017

Жертвами торнадо и штормов в США стали не менее 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли на юго-востоке Соединенных Штатов в результате обрушившихся торнадо и штормов, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Больше всего пострадали сельские районы штата Джорджия, где жертвами стихии стали, по предварительным данным, 15 человек. Власти штата не исключают, что число погибших может возрасти.

Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов, предупреждают о возможном усилении ветра.

Также тяжелая ситуация, вызванная аномальной погодой, сложилась в штатах Флорида и Алабама.

В Джорджии уже объявлен режим чрезвычайного положения, президент Дональд Трамп обещал оказать пострадавшим штатам помощь.

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