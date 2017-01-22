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21:28 22.01.2017

Рада может отменить "закон Савченко" в феврале, прогнозирует А.Геращенко

Народный депутат из фракции "Народный фронт", член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко надеется, что Верховная Рада Украины в феврале отменит так называемый "закон Савченко".

"Так называемый "закон Савченко", который, я надеюсь, мы в феврале месяце отменим", - сказал он в эфире программы "Hard Talk" на канале "112" в воскресенье вечером.

А.Геращенко отметил, что по этому закону досрочно на свободу вышли мошенники и коррупционеры.

"Допущенную ошибку мы должны исправить, и в феврале этот закон будет отменен", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, "закон Савченко" вступил в силу 24 декабря 2015г., согласно документу, каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания.

По этому закону освобождены, в частности, бывший глава Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварыч и бывший народный депутат Украины Виктор Лозинский.

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