Трамвайный вагон сошел с рельсов в центре Одессы, разбил пять автомобилей и перегородил улицу

Трамвайный вагон сошел с рельсов вечером в воскресенье на перекрестке улицы Пантелеймоновская Александровского проспекта в центре Одессы.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, вагон повредил 5 автомобилей, 4 из которых были припаркованы.

Пострадавших в результате инцидента нет. Трамвай перегородил движение по ул. Пантелеймоновской, сотрудники полиции оформляют материалы ДТП.