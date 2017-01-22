События

14:34 22.01.2017

Эстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на востоке Украины

Эстония во время своего председательства в Европейском союзе сделает все зависящее от нее для мирного решения конфликта на востоке Украины, сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

Комментируя предстоящий в понедельник визит президента Украины Петра Порошенко в Эстонию, он сообщил СМИ: "Украина есть и останется важным государством-партнером для Эстонии, успешные дела которого важны и для нас и во имя чего мы делам все возможное. Будь то оборонное или экономическое сотрудничество двух государств или поддержка украинских реформ и обеспечение визовой свободы с Европейским союзом".

"Крайне важно, однако, мирное решение конфликта на востоке Украины, во имя чего Эстония сделает все от нее зависящее как председатель Европейского союза", - добавил Ю.Ратас.

Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года.

П.Порошенко в ходе своего государственного визита в понедельник встретится в Таллинне с президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором (Eiki Nestor).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Донбассе, процесс реформ в Украине, интеграцию Украины с ЕС, председательство Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.

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