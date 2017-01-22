События

12:49 22.01.2017

Ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранение в зоне АТО

Ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранение в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в субботу, 21 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО в субботу, при этом 21 обстрел пришелся на мариупольское направление, 7 – на луганское и 5 – на донецкое. По крайней мере, три обстрела осуществлялись с применением тяжелого вооружения.

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