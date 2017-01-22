События

10:37 22.01.2017

СБУ предотвратила покушение на нардепа Геращенко - Шкиряк

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подтвердил информацию, государственный деятель, на которого готовилось покушение, это народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

"Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства - российские спецслужбы ", - написал З.Шкиряк на своей странице в "Фейсбук" в воскресенье утром.

Он также отметил, что главные мотивы покушения - деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона".

"Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", - подчеркнул советник главы МВД.

Как сообщалось, СБУ в пятницу раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.

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