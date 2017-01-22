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00:17 22.01.2017

СБУ предотвратила покушение на нардепа Геращенко – СМИ

Служба безопасности Украины воспрепятствовала покушению на народного депутата (фракция "Народный фронт") Антона Геращенко, сообщает интернет-издание "Цензор.НЕТ".

"Исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ)", - говорится в сообщении.

Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем. "Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой", - отмечает издание.

По информации, за А.Геращенко была организована слежка по месту жительства и работы. После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства, сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.

Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля ) УК Украины. Максимальная мера наказания - пожизненное заключение.

Следователи проводят экспертизу взрывного устройства, изъятого у задержанных, а также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям на территории Украины, в частности, к покушению на журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, СБУ в пятницу раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.

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