Хуг на месте оценит жизнь гражданских в Крутой Балке и Новгородском – ОБСЕ

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в воскресенье вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой балке и Новгородском и оценит ситуацию безопасности и ее влияние на жизнь гражданского населения, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

В сообщении отмечается, что оценка ситуации в Крутой Балке будет осуществлена в воскресенье утром. Затем наблюдатели осмотрят Новгородское.