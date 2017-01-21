События

22:14 21.01.2017

Хуг на месте оценит жизнь гражданских в Крутой Балке и Новгородском – ОБСЕ

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в воскресенье вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой балке и Новгородском и оценит ситуацию безопасности и ее влияние на жизнь гражданского населения, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

В сообщении отмечается, что оценка ситуации в Крутой Балке будет осуществлена в воскресенье утром. Затем наблюдатели осмотрят Новгородское.

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