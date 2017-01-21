Акция против российской агрессии в Украине прошла в центре Киева, Надежде Савченко слово не дали

Акция за прекращение агрессии РФ против Украины состоялась на Майдане Независимости в Киеве в субботу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 50 человек собрались в центре столицы под лозунгом "#Stop Putin’s War in Ukraine".

У Стеллы Независимости прошел небольшой митинг, в ходе которого выступили киевские общественные активисты, члены партии "Сила людей", родственники военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков.

Вместе с тем организаторы не предоставили возможность выступить народному депутату Украины Надежде Савченко, которая присутствовала на митинге, что вызвало возмущение нескольких ее сторонниц.

Участники митинга держали государственные флаги Украины, флаги "Народного Руха Украины", партии "Сила людей», крымскотатарский флаг, а также плакаты с надписями лозунга акции "#Stop Putin’s War in Ukraine".