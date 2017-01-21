Начальник Генштаба ВСУ поддерживает усиление технического потенциала СММ ОБСЕ на Донбассе, верит в установление мира в 2017 году

Украинская сторона положительно оценивает и поддерживает намерение Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительные технические возможности для круглосуточного мониторинга с начала 2017 года.

"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на встрече с главой СММ ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом, сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

Стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в зоне проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.

В.Муженко поблагодарил Э.Апакана за последовательную позицию в поддержке Минских договоренностей и в содействии установлению мира в Украине. "Надеюсь, что в 2017 году на украинской земле воцарится мир. Это нам нужно. Мы открыты и готовы сотрудничать с миссией ОБСЕ для достижения этой цели в любом формате", - подчеркнул начальник Генштаба.

Как сообщалось, во время визита в Донецкую область в начале января действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин пришли к пониманию о необходимости дальнейшего усиления потенциала СММ ОБСЕ, в том числе ее технического оснащения.