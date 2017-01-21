События

14:45 21.01.2017

В СБУ нет информации об угрозе жизни другим народным депутатам

Безопасности народных депутатов, за исключением того, на которого готовилось покушение, ничто не угрожает, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"У нас, к счастью или к сожалению, нет данных об угрозе безопасности еще кому-то из конкретных народных депутатов Украины на эту минуту", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Как сообщалось, на брифинге в субботу В.Грицак проинформировал, что было предотвращено покушение на жизнь народного депутата Украины и о причастности к преступлению спецслужб РФ. Фамилию народного депутата глава СБУ не назвал.

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