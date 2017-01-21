СБУ в Киеве предупредила покушение на жизнь нардепа, задержаны два человека, к покушению причастны спецслужбы РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет о предотвращении покушения на жизнь народного депутата Украины и причастности к преступлению спецслужб РФ.

"Вчера в Киеве сотрудниками СБУ раскрыта, задокументирована и на этапе выполнения предотвращена попытка покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации", - сказал В.Грицак на брифинге в субботу в Киеве.

По его словам, к покушению причастны спецслужбы РФ.

В.Грицак также сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, они отчитывались перед своим куратором в РФ.

Глава СБУ указал, что проводилась тщательная подготовка преступления.

По словам В.Грицака, после проведения наблюдения исполнители преступления отчитались перед организатором и получили конкретные инструкции. Перед непосредственно совершением преступления один из исполнителей снова посетил РФ для обсуждения способа убийства. Речь шла о двух вариантах устранения народного депутата с помощью самодельного взрывного устройства - закладка взрывчатки под автомобиль или подрыв взрывчатки на пути следования парламентария. "Также были отработаны пути быстрого отхода с места совершения преступления и побега именно в РФ", - сказал глава СБУ.

"Вчера вечером граждане С. и Д. были задержаны в Киеве с приведенным в готовность взрывным устройством… оно должно было быть активировано с помощью мобильного телефона... Во время задержания один из них пытался избавиться от мешка со взрывчаткой", - привёл детали глава СБУ.

Он указал, что злоумышленники задержаны возле места проживания депутата. Что касается непосредственно изъятой взрывчатки, то, по словам В.Грицака, это пластиковый контейнер с пластичным взрывчатым веществом весом около 400 г, мощным магнитом, при помощи которого это устройство должно было быть прикреплено к днищу автомобиля, электродетонатором и элементом питания. "Он должен был быть активированным при помощи мобильного телефона", - пояснил глава спецслужбы.

В ходе брифинга было продемонстрировано видео с переговорами по подготовке к совершению преступления. "Это дает основания нам считать или делать допущения о причастности к организации покушения на убийство государственного деятеля спецслужб РФ", - отметил глава СБУ.

Он рассказал, что организатор преступления - уроженец РФ - длительное время жил на территории Харьковской области, в 2014 году выехал в "ЛНР", вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и занимал там "одно из средних руководящих звеньев, занимался вопросами проведения диверсионной работы на территории Украины".

"Имя гражданина, которого мы считаем организатором убийства, начинается на букву Т., 1965 года рождения... Под непосредственным руководством спецслужб РФ осуществлял подготовку и координацию деятельности диверсионно-разведывательных групп на линии разграничения. Сейчас, по нашим данным, он находится в городе Белгород (РФ)", - уточнил глава СБУ.

В.Грицак рассказал, что для исполнения преступления гражданин Т. выбрал двоих ранее осужденных граждан Украины - С., 1980 года рождения, уроженец Донецкой области, ранее трижды судимый, другой - гражданин Д., 1978 года рождения, уроженец Крыма, ранее дважды судимый.

"Оба исполнителя - С. и Д. - отбывали наказание на территории Крыма. После этого они выехали в Россию и прибыли в Украину с территории РФ", - рассказал глава СБУ. Он добавил, что злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления.

По словам В.Грицака, в рамках расследования уголовного производства будут изучены обстоятельства отбывания наказания этими людьми, поскольку "есть подозрение, что на этот момент они еще должны были находиться в местах лишения свободы".

Таким образом, как отметил глава СБУ, задержанные исполнители преступления являются профессиональными преступниками. Для подготовки убийства эти люди приехали 14 декабря 2016 года в Харьков, где пробыли пятеро суток, потом выехали в Киев, где на протяжении недели "осуществляли активную разведку и наблюдение по месту работы и проживания государственного деятеля".

По словам В.Грицака, отслеживались маршруты передвижения депутата. Глава СБУ отметил, что сообщения о наблюдении отправлялись в РФ закрытыми сообщениями и сразу удалялись, то есть общение с куратором было законспирировано.

Кроме того, глава СБУ сообщил, что во время обысков было найдено фото потенциальной жертвы. При этом он не назвал фамилии народного депутата, на которого готовилось покушение, сказав лишь, что это мужчина.

"К сожалению, не могу обнародовать имя депутата, поскольку он является участником уголовного производства, и силами СБУ осуществляются меры по обеспечению его личной безопасности. Данные о его имени могут быть разглашены только по его согласию. Такого разрешения нет. Это мужчина, я с ним общался за 5 минут до пресс-конференции, и он пока не дал согласия на разглашения своего имени", - отметил он.

При этом В.Грицак добавил, что подозреваемые никогда ранее не знали человека, покушение на которого готовили. "Не могу сказать, что его жизни ничего не угрожает. Потому что мы взяли двух непосредственных исполнителей... и мы знаем еще некоторые детали, которые дают нам основания беспокоиться о его жизни", - подчеркнул он.

По факту посягательства на жизнь государственного деятеля открыто уголовное производство, депутат взят под охрану спецподразделения "Альфа".

"Покушение готовилось в связи с его государственной или общественной деятельностью, как это говорится в ст. 112 Уголовного кодекса. Зарегистрировано уголовное производство по факту посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. У него (депутата) есть процессуальный статус в этом уголовном производстве, он взят нами под охрану силами центра специальных операций "Альфа", - сообщил глава СБУ.