Рубан заявил, что встречу Савченко с Захарченко и Плотницким организовал он

Встречу народного депутата Украины Надежды Савченко с так называемыми руководителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Александром Захарченко и Игорем Плотницким организовал руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

Об этом в интервью "Громадському ТВ" сообщил сам В.Рубан.

"Как только представился случай, я организовал встречу в Минске (Н.Савченко с А.Захарченко и И.Плотницким – ИФ)", - сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной.

Как сообщалось, Н.Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с А.Захарченко и И.Плотницким, мотивировав это необходимостью решения вопроса обмена пленными и расширения "минского формата".

Фракция "Батькивщина" исключила Н.Савченко из своего состава.

13 декабря 2016г комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны направил обращение в Службу безопасности Украины относительно проверки информации о встрече члена комитета Н.Савченко с главарями "ЛНР" и "ДНР" в Минске.

15 декабря группа народных депутатов из различных фракций Верховной Рады Украины, которые, в том числе, являются членами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подготовила проект постановления об исключении Н.Савченко из состава этого комитета.

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины 18 января принял решение рекомендовать определиться с позицией по проекту постановления об исключении народного депутата Н.Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны путем вынесения на голосование в сессионном зале.