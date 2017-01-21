События

11:22 21.01.2017

Оползень разрушил отель в Китае, есть погибшие

Два человека погибли в результате схода оползня на отель в Китае, сообщает в субботу агентство Синьхуа.

Накануне вечером около 3 тыс. кубометров горной породы сошли на отель Mirage в городе Наньчжан в центральном Китае. В результате под обломками трехэтажного здания оказались 15 человек - работники и гости, находившиеся в это время в ресторане отеля на первом этаже.

Спасатели вытащили из-под обломков пятерых выживших, двое из них впоследствии скончались в больнице. Еще десять человек пока не найдены, спасательные работы продолжаются, сообщает издание.

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