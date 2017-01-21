События

11:12 21.01.2017

Группа нелегалов из Вьетнама и их проводник задержаны на границе с Россией

Пограничники Харьковского погранотряда задержали при попытке нелегально пересечь границу четырех граждан Вьетнама и их украинского проводника.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, информацию о возможном нарушении государственной границы получили сотрудники оперативных подразделений.

"Немедленно к предполагаемому месту незаконного пересечения границы группой незаконных мигрантов был выслан пограничный наряд отдела "Веселое". Уже вскоре между российским населенным пунктом Середа и украинским Нескучное нарушителей выявили и задержали. Они как раз нарушили границу из России и пробирались вглубь Украины", - говорится в сообщении.

Задержанные – четверо граждан Вьетнама в возрасте от 25 до 39 лет и сопровождавший их 26-летний житель Харькова.

Как установили пограничники, иностранцы хотели транзитом пересечь Украину, их конечной целью была одна из европейских стран. Поскольку документов, позволяющих пересечение украинской границы, они не имели, границу пересекли в обход пункта пропуска. Харьковчанин согласился помочь им за вознаграждение в сумме $1 тыс.

Дальнейшую судьбу задержанных решит суд. Кроме того, направлено уведомление для внесения в ЕРДР информации об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

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