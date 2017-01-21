В Южной Корее арестовали министра культуры

Министра культуры Южной Кореи Чо Юн Сон арестовали в субботу, 21 января, по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает DW.

Как сообщается, министр якобы создала "черный список", в который были включены тысячи деятелей искусств, критически настроенных в отношении правительства.

Решение об аресте чиновницы принималось одним из районных судов Сеула.

"В качестве обоснования решения было указано, что существует опасность уничтожения министром доказательств правонарушения. Как сообщается, в "черный список" попали почти 10 тысяч человек. Планировалось сделать невозможным получение ими государственной поддержки", - говорится в сообщении на сайте DW.

Как сообщалось, 9 декабря 2016г. южнокорейский парламент выступил за запуск процедуры импичмента президента страны Пак Кын Хе. "За" проголосовали 234 из 300 депутатов.