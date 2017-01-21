События

08:38 21.01.2017

Джон Келли утвержден Сенатом на посту министра внутренней безопасности США

Кандидатура Джона Келли на пост министра внутренней безопасности утверждена сенатом США в первый день президентства Дональда Трампа.

Как передает корреспондент "Интерфакса", из 100 сенаторов 88 выступил "за", 11- "против". Один представитель верхней палаты не голосовал.

Д.Келли в 2012 году возглавил Южное командование США с основной задачей воспрепятствования транспортировке наркотиков в Южной и Центральной Америке, а также оказания помощи в обучении военнослужащих латиноамериканских и карибских стран.

14 января 2016 года ушёл в отставку, завершив 45-летнюю военную службу.

7 декабря 2016 года Д.Трамп сообщил о намерении официально предложить Д.Келли должность министра внутренней безопасности США.

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