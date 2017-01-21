События

07:21 21.01.2017

Новый глава Пентагона обещал усилить альянсы с другими государствами

Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал усердно работать, усилить альянсы с другими государствами и использовать разумно выделяемые на оборону средства.

"Каждое действие, которое мы будем предпринимать, будет нацелено на то, чтобы наши вооруженные силы были готовы вести боевые действия сегодня и в будущем. С учетом того, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы будем работать вместе с Госдепартаментом, чтобы усилить наши союзы", - сказал Дж.Мэттис, обращаясь к своим подчиненным.

Речь министра обороны США распространила пресс-служба.

Дж.Мэттис пообещал "стараться изо всех сил" в должности главы Минобороны.

"Мы привержены необходимости извлекать полную стоимость из каждого доллара налогоплательщиков, тратящегося на оборону, добиваясь таким образом доверия со стороны Конгресса и американского народа", - подчеркнул он.

Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Дж.Мэттиса на посту главы Пентагона. Позже избранный президент подписал документ, позволяющий принять министру присягу.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер разместил в "Твиттере" фотографию, на которой шеф Пентагона принимает присягу перед вице-президентом Майком Пенсом.

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