События

22:37 20.01.2017

Трамп подписал первые указы

45-й президент США Дональд Трамп подписал первые указы, формирующие его администрацию.

В окружении семьи, вице-президента Майка Пенса с супругой и других он подписал первые указы в качестве нового американского главы. Ставя свою подпись на документах, Д.Трамп шутил и комментировал происходящее.

По информации американских СМИ, президент США подписал прошедший одобрение в Конгрессе закон, предоставляющий право генералу в отставке Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны страны. Он также поставил свою подпись на документах, формирующих кабинет министров, и указе, провозглашающем Национальный день патриотизма.

20 января в 12:00 по вашингтонскому времени в США официально начался первый срок полномочий Д.Трампа и закончилось президентство Барака Обамы.

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