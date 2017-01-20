Объем расходов в 2017г обеспечит подготовку 269 экипажей Воздушных сил и провести учения 25 бригад ВСУ

Оборонный бюджет на 2017 год позволит провести учения 25-и бригад Вооруженных сил Украины и подготовить 269 экипажей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, заявляет заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук.

На брифинге в пятницу в Киеве он напомнил, что в 2017 году оборонному ведомству предусмотрено около 64,5 млрд грн или почти 2,5% ВВП.

"Это на 8,5 млрд грн или на 15% больше по сравнению с 2016 годом. Кроме того, Министерству обороны Украины предусмотрены государственные гарантии на сумму более 4,5 млрд грн. Почти 3 млрд грн оборонного бюджета выделено на подготовку Вооруженных сил, более 11,5 млрд грн планируется распределить на развитие вооружения и военной техники, что почти на половину больше, чем в 2016 году", - проинформировал О.Шевчук.

По его словам, объем расходов в 2017 году обеспечивает восстановление 774 единицы вооружения и военной техники, подготовку 269 экипажей Воздушных сил Вооруженных сил Украины с продолжительностью налета до 35 часов, подготовку 25 экипажей морской авиации и 127 экипажей армейской авиации с продолжительностью налета до 40 часов, проведения бригадных тактических учений 25 бригад.

Кроме того, за эти средства планируется переоснастить почти 2/3 системы связи цифровыми средствами, закупить около 6,5 единиц средств транкинговой связи.

Замминистра заверил, что в текущем году будет выплата денежного довольствия военнослужащим на уровне прошлого года и зарплаты работникам ВСУ с учетом роста минимальной заработной платы.

В рамках оборонного бюджета также планируется закупить основные виды вещевого имущества и 238 единиц медицинской аппаратуры, обеспечить жильем около 1,7 тыс. семей военнослужащих, медицинское и санаторное лечение 3 тыс. 714 ветеранов и инвалидов войны, около 10 тыс. (9 тыс. 756) военнослужащих и членов их семей, в том числе, реабилитацию участников АТО.