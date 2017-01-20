Старый город в Алеппо разрушен на треть - ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО заявили, что старая часть города Алеппо разрушена на треть и повреждена на две трети в результате сирийского конфликта, сообщает в пятницу агентство АП.

В течение недели сотрудники ЮНЕСКО проводили оценку ущерба, нанесенного исторической части Алеппо. Они сообщили о значительных разрушениях Великой мечети Омейядов, Цитадели Алеппо и других исторических зданий.

В декабре сирийским правительственным войскам удалось восстановить контроль над Алеппо после длительного военного противостояния с оппозиционными и террористическими вооруженными группировками.