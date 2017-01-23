К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Политические лидеры украинского Донбасса"

В понедельник, 23 января, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политические лидеры украинского Донбасса". Участники: директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и эксперта Центра исследований проблем гражданского общества Дмитрий Возный. Будут презентованы результаты экспертного опроса о состоянии политического лидерства на Донбассе (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (066) 110-00-06.