События

10:30 23.01.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Политические лидеры украинского Донбасса"

В понедельник, 23 января, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политические лидеры украинского Донбасса". Участники: директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и эксперта Центра исследований проблем гражданского общества Дмитрий Возный. Будут презентованы результаты экспертного опроса о состоянии политического лидерства на Донбассе (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (066) 110-00-06.

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