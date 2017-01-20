Премьер Молдовы категорически отверг возможность разрыва соглашения об ассоциации с ЕС

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что курс внешней политики страны останется проевропейским.

"Наше правительство на протяжении 2016 года было европейским, не столько на словах, сколько в делах. Я вас заверяю со всей ответственностью, что курс внешней политики страны остается проевропейским. Парламент и правительство будут со всей решимостью следовать этому курсу, имея не только ответственность, но и соответствующие конституционные полномочия. Европейский курс является единственным курсом развития страны", - заявил П.Филип на пресс-конференции в пятницу, посвященной годовщине деятельности его правительства.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах такого заявления, П.Филип сказал, что "это не столько реплика, сколько подтверждение незыблемости проевропейского курса, адресованное внешним партнерам и гражданам страны".

"Мы оказались в деликатной ситуации, так как президент имеет визиты за рубежом, выступает и будет выступать с заявлениями. После каждого подобного заявления мы вынуждены будем выступать с декларациями, нейтрализовать подобные высказывания, подтверждать для всех, что проевропейский курс страны остается неизменным",- подчеркнул П.Филип.

Отвечая на вопрос о рисках заявлений президента для страны, премьер отметил, что "таких рисков не очень много, исходя из полномочий президента".

"Как известно, ограниченные полномочия не позволяют президенту повлиять на курс развития страны. Мы хотим и будем сотрудничать с президентом Игорем Додоном, но парламент и правительство полны решимости следовать курсу европейской интеграции", - подчеркнул П.Филип, отвернув возможность денонсации Кишиневом соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Во вторник президент Молдавии Игорь Додон заявил в Москве, что соглашение об ассоциации может быть расторгнуто после парламентских выборов. Он заявил также, что ставить "железный занавес" с Евросоюзом не намерен, но и не будет строить отношения на антироссийской риторике.

В ходе избирательной кампании по выборам президента И.Додон также говорил о необходимости денонсации или внесения изменений в соглашение об ассоциации с ЕС. После выборов он признал, что "у президента нет таких полномочий".