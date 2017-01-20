В аэропорту "Киев" в следовавшем в Иран самолете пограничники обнаружили ящики с деталями к ПТУР "Фагот" и авиатехнике

В пункте пропуска аэропорта "Киев" (Жуляны) в четверг в ходе осмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, пограничный наряд выявили 17 ящиков с грузом, на который не было каких-либо товаросопроводительных документов, они не были внесены в бортовой журнал.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу со ссылкой на слова экипажа, в ящиках якобы находился ремонтный комплект для самолета и он не был учтен в бортовом журнале из-за невнимательности.

"Однако пограничники совместно с представителями таможни все-таки решили более детально проверить содержимое. В результате во время общего осмотра в трех ящиках обнаружены комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот". В остальных ящиках находились комплектующие к самолетам", - сообщили в пресс-службе украинского погранведомства.

Продолжается экспертиза выявленного оборудования.

По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в СБУ по регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).