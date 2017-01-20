СБУ обнаружила боеприпасы российского производства на месте боестолкновения с ДРГ боевиков на Донбассе

Служба безопасности Украины в очередной раз обнаружила в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины боеприпасы российского производства.

"13 января диверсионная группа террористов пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады. Украинские бойцы вовремя обнаружили диверсантов и отбили нападение. Во время "зачистки" места боестолкновения сотрудники СБУ обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В, которое оставили террористы после побега", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу утром.

Кроме того оперативники спецслужбы обнаружили на месте боестолкновения гранатометный выстрел ОГ-7В (маркировка ОГ-7В 11-2-14) и заряд к нему (маркировка ПГ-7ПМ НБЛ-42 10/12-10 2-14-11).

"Эти боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие "Базальт" (главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для армии РФ; главный офис: 105318, г.. Москва, ул. Вельяминова,32) и приняты на вооружение российской армией в 1999 году", - сообщили в СБУ.