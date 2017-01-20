События

06:29 20.01.2017

Акция против Трампа с участием мэра и известных актеров прошла в Нью-Йорке

Нью-йоркский градоначальник Билл де Блазио, американские актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа.

Акция началась в четверг в 18.00 по местному времени в Нью-Йорке с зачитывания выдуманных сообщений из "Твиттера" от лица избранного президента актером Робертом де Ниро. За ним последовали выступления М.Мура, А.Болдуина, мэра Нью-Йорка Б.де Блазио, М.Руффало и других.

М.Мур назвал Д.Трампа "социопатом" и выразил мнение, что "он не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "100 дней протеста" против Д.Трампа с момента начала его президентства.

Кроме того, М.Мур призвал к массовой организованной акции протеста в связи с церемонией инаугурации Д.Трампа в пятницу.

ВАЖНОЕ

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих – штаб

Столкновение националистов и правоохранителями произошло на Грушевского при попытке митингующих поджечь шины на дороге

Принятие решения о применении временных мер Международным судом ООН может занять несколько месяцев

Частные исполнители появятся в Украине после марта

Кабмин одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим на Евромайдане статуса участника боевых действий

ПОСЛЕДНЕЕ

Африканские силы приостановили военную операцию в Гамбии на время переговоров

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в Гамбию

Совбез ООН осудил отказ экс-президента Гамбии принять итоги выборов 1 декабря

За два дня Киевавтодор восстановил 800 кв м столичных дорог - КГГА

Трамп на следующий день после инаугурации посетит ЦРУ – ТВ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА