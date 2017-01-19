Националисты после столкновения с правоохранителями в центре Киева вернулись на Майдан для проведения митинга

В Киеве участники акции "Водохреща" – представители "Организации украинских националистов" (ОУН), "Правого сектора" и "Белого молота" – вернулись с ул.Грушевского на Майдан Независимости и начали митинг под стелой Независимости.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после непродолжительного столкновения с правоохранителями на пересечении Парковой аллеи и ул.Грушевского участники акции спели государственный гимн Украины, после чего позвучал призыв вернуться на Майдан.

На данный момент участники митинга под стелой Независимости по очереди выступают с критикой действующей власти.

Также они отмечают, что это не последняя их акция и "борьба продолжается".

Ранее представители националистических организаций, которые проводили в центре Киева марш в память о событиях 3-летней давности во время Революции достоинства, устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.