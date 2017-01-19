"Правые" с покрышками и фаерами идут маршем памяти о Революции достоинства по правительственному кварталу в Киеве

Около сотни представителей "Организации украинских националистов" (ОУН), "Правого сектора" и "Белого молота" проводят в четверг вечером в центре Киева марш в память о событиях 3-летней давности – Революции достоинства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после митинга на Майдане Незалежности, который активисты провели ранее в четверг, участники акции выдвинулись в сторону правительственного квартала по ул.Грушевского, скандируя "революция".

В ходе шествия в толпе периодически взрываются петарды, а во главе колонны активисты несут зажженные фаера. Некоторые участники шествия несут с собой автомобильные покрышки и "коктейли Молотова", которые они намерены символически поджечь на тротуаре перед зданием Кабинета министров Украины.

Акцию сопровождает большое количество правоохранителей, а также отряд пожарных ГСЧС Украины в огнеупорных костюмах.

Как сообщалось, 18 января в Отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что до 20 января более 1тыс.130 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме в центральной части Киева во время заседаний Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан.

"Для недопущения нарушений общественного порядка во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан работники структурных подразделений столичной полиции, патрульной полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме", - сообщили в полиции Киева.

Также в столичном главке полиции призвали граждан соблюдать установленные правила поведения в общественных местах и не нарушать правопорядок.