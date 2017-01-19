Украина проинспектировала Ростовскую область - Минобороны РФ

Украина завершила проведение инспекции на территории Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" в четверг начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 16 по 19 января 2017 г. в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа",- сказал С.Рыжков.

По его словам, осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

"В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению",- сказал представитель военного ведомства РФ.

Он отметил, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.

С.Рыжков подчеркнул, что отказ сообщить выводы инспекции противоречит сложившейся практике, и руководитель группы своими действиями подтвердил "нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности"

"Хочется надеяться, что на этот раз украинская сторона откажется от игнорирования реальных итогов инспекции и выдвижения надуманных обвинений в адрес российской стороны", - сказал начальник центра.

Он отметил, что в ходе инспекции все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в обследуемом районе российской стороной были выполнены.

"В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны "Кадамовский" и "Кузьминский", ж/д станции погрузки и выгрузки "Матвеев Курган" и "Хапры". Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции",- сказал С.Рыжков.