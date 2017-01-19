События

14:49 19.01.2017

Суд в Киеве применил экстрадиционный арест к гражданину Узбекистана

Соломенский районный суд Киева принял решение об экстрадиционном аресте гражданина Узбекистана, задержанного в отдельном контрольно-пропускном пункте "Киев" и разыскиваемого по линии Интерпола за серьезные финансовые махинации.

"По ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №9 Соломенский районный суд применил экстрадиционный арест в отношении 33-летнего гражданина Республики Узбекистан, который находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории Республики Узбекистан. (…) Ожидается запрос от компетентных органов Узбекистана о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг.

В пресс-службе напомнили, что иностранца задержали сотрудники отдельного КПП "Киев" Государственной пограничной службы Украины. При себе он имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Узбекистана.

Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола этот гражданин находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в сумме более $91 млн, сокрытии иностранной валюты на сумму около $200 млн и 271,6 тыс. евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тыс. латвийских лат, также подозревается в служебном подлоге.

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