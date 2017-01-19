Сотрудничество каналами Интерпола между Украиной и РФ активизировалось, кроме вопросов политического характера

Интенсивность работы между Украиной и Россией каналами Интерпола возросла, исключения составляют вопросы, имеющие политическую подоплеку, констатирует руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя.

"Как ни парадоксально, несмотря на все трудности в общении и в отношениях между двумя странами, интенсивность нашего сотрудничества каналами Интерпола с россиянами возросла. Решение вопросов, которые касаются общеуголовных преступлений, достаточно эффективно и результативно", - сказал В.Неволя в четверг по окончании прямой телефонной линии в "КП в Украине", отвечая на вопросы журналистов о сотрудничестве НЦБ Интерпола в Украине с коллегами из РФ.

Но, по словам В.Неволи, это не касается вопросов, в которых есть "заинтересованность РФ". "Это и бывшие "беркутовцы"... Или это связано с территорией Крыма, или с территорией Донбасса, или это связано с общеполитической ситуацией, - тогда происходит определенное противодействие, блокирование, никакого содействия", - пояснил он.