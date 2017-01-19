События

14:32 19.01.2017

Частные исполнители появятся в Украине после марта

Министерство юстиции Украины заявляет, что частные исполнители появятся в Украине уже после марта.

"Я думаю, что где-то в марте первый экзамен возможен. Когда они начнут работать? Еще раз скажу: после сдачи экзаменов они должны доказать, что у них есть страховой полис в соответствии с теми требованиями, которые установлены законодательством, что их офис оборудован и соответствует требованиям, которые установлены Минюстом и в принципе – всё: они получают свидетельство и попадают в реестр", - сказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр на брифинге в Киеве в четверг.

Замминистра отметил, что реестр частных исполнителей будет открытым, и каждый сможет в нем проверить, является ли тот или иной человек частным исполнителем, узнать место расположения его офиса и часы работы.

При этом если лицензия на ведение деятельности частного исполнителя будет приостановлена или аннулирована, то такая информация появится в реестре.

По словам С.Шкляра, частным исполнителем может стать гражданин Украины в возрасте от 25 лет, который имеет высшее юридическое образование, 2 года стажа, пройдет обучение, сдаст квалификационный экзамен, пройдет стажировку (не касается бывших государственных исполнителей, арбитражных управляющих, адвокаты и нотариусы со стажем).

Каждый частный исполнитель должен застраховать свою деятельность и пройти проверку Минюста на предмет соответствия его офиса требованиям.

На данный момент происходит набор в группы для обучения на протяжении 23 дней желающих стать частными исполнителями.

ВАЖНОЕ

Кабмин одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим на Евромайдане статуса участника боевых действий

МККК планирует мобилизировать более $60 млн для Украины в 2017 году

Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

Более 1700 украинцев числятся в розыске Интерпола

Украинцев не было в итальянском отеле, накрытом снежной лавиной - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд в Киеве применил экстрадиционный арест к гражданину Узбекистана

Защита экс-"беркутовцев" не комментирует списки по обмену заложниками

Сотрудничество каналами Интерпола между Украиной и РФ активизировалось, кроме вопросов политического характера

Табачник в международном розыске не состоит

Интерпол может возобновить розыск Януковича в конце января

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа сумы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА