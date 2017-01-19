События

14:19 19.01.2017

Табачник в международном розыске не состоит

Экс-министр образования Дмитрий Табачник не находится в международном розыске, поручений по данному поводу в украинское бюро Интерпола не поступало, заявляет руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя.

"По Дмитрию Табачнику мы никогда не получали запросов на розыск",- сказал В.Неволя в четверг в ходе прямой телефонной линии с читателями издания "КП в Украине".

Как сообщалось, в августе 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Д.Табачник объявлен в международный розыск. "Его дело не является столь масштабным, как дело Ставицкого (экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий). Там еще продолжается досудебное следствие, и решение об экстрадиции не принято", - рассказал Ю.Луценко.

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