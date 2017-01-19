События

14:17 19.01.2017

Интерпол может возобновить розыск Януковича в конце января

Интерпол на заседаниях комиссии по контролю за файлами 26-29 января может рассмотреть вопрос возобновления международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил руководитель НЦБ Интерпола в Украине Василий Неволя.

"По Януковичу есть два аспекта - это Майдан, было принято решение об отказе в объявлении в розыск, второе - экономические преступления. В связи с его жалобой этот вопрос не решен ещё", - сказал В.Неволя в четверг в ходе прямой телефонной линии в издании "КП в Украине", отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он допустил, что этот момент также будет рассматривать комиссия Интерпола по контролю за файлами на заседаниях 26-29 января.

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