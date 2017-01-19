События

14:15 19.01.2017

Интерпол отказал РФ в розыске начальника Генштаба ВСУ Муженко

Интерпол отказался объявлять в международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по запросу Российской Федерации, сообщил руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя.

"Ответ был такой же… (отказ Интерпола по объявлению В.Муженко в розыск - ИФ)", - сказал В.Неволя в четверг в Киеве в ходе прямой телефонной линии в издании "КП в Украине".

При этом он указал, что раньше России также был отказ объявлять в розыск главу МВД Украины Арсена Авакова.

Как сообщалось, Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба В.Муженко за "применение запрещенных средств и методов ведения войны" на Донбассе.

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