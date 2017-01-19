События

13:09 19.01.2017

Розыск Ставицкого по линии Интерпола активный, он в Израиле

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, по данным Интерпола, находится, скорее всего, в Израиле, его розыск активный, отмечает руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя.

"Ставицкий, по нашим данным, может находится в Израиле. Он в розыске, розыск активный", - сказал В.Неволя в четверг в ходе прямой телефонной линии в издании "КП в Украине".

Он отметил эффективность работы с израильской стороной в вопросах розыска. "Учитывая, что Израиль выдает своих граждан, процедура не очень сложная... никаких проблем с Израилем нет", - добавил руководитель украинского бюро Интерпола.

Как сообщалось, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Э.Ставицкого в розыск. Он подозревается в расхищении средств в особо крупном размере.

На сайте Интерпола 4 августа появилась информация, что Э.Ставицкий объявлен в розыск по линии этой организации. Согласно информации, Украина разыскивает экс-министра по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении его путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Ранее Э.Ставицкий находился в Израиле, он сменил фамилию на Розенберг.

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